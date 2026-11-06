In questo tour-de-force con 9 partite in 27 giorni, considerando anche quella di domani contro il Sassuolo all'Olimpico, l'infermeria di Trigoria non si è praticamente mai svuotata. Svilar, Gollini, Rensch, Koné, Cristante, Dybala e Pellegrini: questi i nomi dei big di cui la Roma ha dovuto fare a meno per almeno una partita tra campionato e Champions League dopo la sosta per le Nazionali a cavallo tra settembre e ottobre. Se in mediana è salito sugli scudi de Roon, il fedelissimo di Gasp che si prepara alla nona gara dal 1' domani sera, il reparto offensivo è stato quello più rimaneggiato. Oltre alla certezza Malen, però, Gasperini ha potuto essere felice per la crescita esponenziale di Soulé e per i lampi di qualità della stellina Mora. Saranno proprio loro a formare il terzetto d'attacco contro i neroverdi dell'ex Aquilani, titolari per la terza partita di fila in una settimana.

Udine, Manchester e ora il Sassuolo: il tridente si prepara a brillare ancora

Dopo il pirotecnico successo in trasferta a Udine e l'amara notte di fuoco all'Old Trafford contro il Manchester United, Soulé e Mora si preparano a scendere in campo alle spalle di Malen per la terza volta in sette giorni. Una soluzione che non nasce più o perlomeno non solo dalla contingenza tra infortuni e scelte tecnico-tattiche, ma dalla consapevolezza di aver trovato un equilibrio offensivo letale. Al Bluenergy Stadium contro l'Udinese la Roma ha chiuso la contesa in 37', salvo poi calare nel secondo tempo. Nella prima frazione, però, il palcoscenico se lo sono presi soprattutto Soulé, Mora e Malen. L'argentino è stato protagonista con gli assist per l'olandese e per il colpo di testa di Ndicka, il talentino portoghese ha segnato la rete del momentaneo 2-0 depositando in rete il servizio di Cristante. Di Bobby, invece, abbiamo già detto: l'ottavo gol in campionato ha confermato il suo rendimento da record con la maglia giallorossa. A Manchester il copione si è ripetuto nei primi 45': prima l'apertura fantastica di Mora per l'1-0 di Soulé, poi il rigore conquistato dall'argentino e trasformato da Malen per il 2-0. All'intervallo la sostituzione di Mora, il baricentro più basso da parte della Roma e la clamorosa e dolorosa rimonta dei Red Devils. E ora? Mati, Rodrigo e Donyell sono pronti a brillare anche contro il Sassuolo, questa volta all'Olimpico, per chiudere al meglio questa parte di stagione. Davanti avranno la peggior difesa del campionato: 26 i gol subiti dai neroverdi in 10 turni, ben 12 nelle ultime tre gare disputate tra sabato 24 ottobre e lunedì 2 novembre. L'appetito vien mangiando e domani sera ci sono tutte le condizioni per cucinare un'ottima pietanza.