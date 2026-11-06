Niente sfida contro l'Italia per Manu che salterà gli impegni con la nazionale
Gasperini sugli infortunati: "Koné torna dopo la sosta. Svilar spero per Manchester"
Niente nazionale per Manu Koné. Zidane ha diramato la lista dei convocati e non figura il centrocampista della Roma che è ancora alle prese con un problema muscolare. Il francese si è infortunato il 14 ottobre contro il Real Madrid e non ci sarà neanche domani col Sassuolo. Appuntamento alla sfida col Parma del 21 novembre dopo la sosta. I Blues giocheranno il 12 novembre contro l'Italia e il 15 contro la Turchia. La squadra di Zidane guida il girone con dieci punti conquistati, tre in più degli Azzurri che possono raggiungerli nello scontro diretto a San Siro.
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