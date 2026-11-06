Rodrigo Mora dopo oltre un anno è tornato ad essere convocato nella nazionale maggiore del Portogallo. Sarà a disposizione di Jesus per le sfide di Nations League. Il ct ha parlato di lui in conferenza stampa: "Alla Roma, Rodrigo è stato molto partecipe in fase offensiva, segnando gol e fornendo assist. Rientra perfettamente in quello che ho in mente per queste due partite”. Poi ha parlato del possibile utilizzo come centravanti insieme a Joao Felix: "Hanno le caratteristiche per interpretare molto bene quella posizione".