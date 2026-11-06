Una decisione legata a una questione di ordine pubblico. Nei prossimi giorni in vendita i tagliandi

Redazione
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De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi

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I tifosi giallorossi potranno esserci a Bologna il 4 dicembre. La partita di basket tra Virtus e Partizan Belgrado, inizialmente prevista per venerdì 4 dicembre alle 20.30 al PalaDozza, è stata anticipata a giovedì 3 dicembre. Una decisione legata a una questione di ordine pubblico e, soprattutto, alla necessità di evitare la contemporaneità con un altro appuntamento sportivo nella città emiliana. I tagliandi per la sfida, però, non sono ancora disponibili: "Fino alla riunione dell’Osservatorio, i biglietti Ospiti non sono in vendita. I residenti nella regione Lazio potranno acquistare solo il settore ospiti e solo se possessori della Fidelity Card della Roma". Qualche giorno di attesa, ma i tifosi giallorossi potranno esserci al Dall'Ara.

settore ospiti tifosi Bologna FC 1909 v AS Roma - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg

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