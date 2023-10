Verso Roma-Monza, Llorente torna in gruppo. Zalewski vuole querelare Corona

Contro i brianzoli all'Olimpico si gioca alle 12:30 fascia oraria che manca ai giallorossi da due anni

A tre giorni dalla ripresa del campionato con la Roma che affronterà il Monza allo stadio Olimpico (ore 12:30, fascia oraria che manca ai giallorossi da due anni), Mourinho ritrova a Trigoria i nazionali rientrati dopo gli impegni lontano dalla Capitale ed ha la bella notizia del ritorno in gruppo di Diego Llorente. Lo spagnolo tornerà nella difesa a tre al fianco di NDicka e Mancini, il leader della Roma di Mourinho. Out ancora Smalling e Renato Sanches, che dovranno ancora aspettare alcuni giorni prima di tornare ad allenarsi con i compagni di squadra. Lavorano a parte anche Dybala e Pellegrini con la speranza, almeno per l'argentino, di poter tonare a disposizione per la sfida al Meazza contro l'Inter. Continua anche il lavoro di recupero dall'infortunio da parte di Kumbulla che ammette: "A Roma sto benissimo, è la mia seconda casa. I tifosi sono fantastici".

Zalewski pronto a querelare Fabrizio Corona — Coinvolto dalle accuse di Fabrizio Corona nella vicenda scommesse, Nicola Zalewski si dichiara "del tutto estraneo" e, dopo essere stato citato tra i possibili calciatori coinvolti nelle puntate su siti illegali, è pronto a dare battaglia per vie legali. Intanto dal Brasiele Marcos Leonardo, centravanti del Santos che Pinto continua a tenere d'occhio con la possibilità di prtare alla Roma, amette: "Mi sento pronto a giocare in un grande club e in un grande campionato europeo - ha detto il 20enne - Naturalmente vedo altri giovani che si sono già trasferiti. Lo scorso agosto sono stato molto vicino al mio trasferimento. C'è stato un progetto sportivo interessante che mi è piaciuto. Le cose non sono andate a buon fine".

In Spagna El Moundo Deportivo scrive che JoséMourinho è uno dei possibili sostituti di Carlo Ancelottisulla panchina del Real Madrid.

