Roma, due anni dopo si rigioca alle 12,30: ecco i precedenti

Riavvio di campionato dopo la sosta nazionali che vedrà la Roma impegnata contro il Monza nel match di domenica alle 12:30. Primo lunch match per gli uomini di Mourinho in questo campionato e non solo, perché bisogna andare fino alla stagione 2021/2022 per vedere i giallorossi impegnati in questa fascia oraria. Il match in questione non porta buoni ricordi ai tifosi della Roma che quella volta cadde a sorpresa in casa del Venezia con il risultato di 3-2. Tuttavia, la statistica complessiva per le partite disputate alle 12:30 è nettamente favorevole ai giallorossi. Infatti, su 25 partite sono 13 quelle vinte, 8 finite in parità e solo 4 le sconfitte. Metà delle sconfitte, tra l'altro, è da configurare alla stagione con Luciano Spalletti in panchina in cui la Roma stabilì il proprio record personale di 87 punti in classifica. Parlando di allenatori un vero specialista dei lunch match è stato Rudi Garcia con 6 successi su 6.