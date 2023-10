Zalewski si scaglia contro Corona, gli avvocati: “Pronti a tutelare la sua reputazione”

Zalewski esclude qualsivoglia, seppur minimo, coinvolgimento. Ci ha conferito mandato per agire in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno leso il suo nome, la sua immagine e reputazione". Lo hanno dichiarato gli avvocati dell'esterno romanista Paolo Rodella e Federico Olivo. Il giocatore si dichiara del tutto estraneo ai fatti menzionati da Fabrizio Corona e al calcio scommesse ed è pronto ad adire a vie legali per tutelare il suo nome. Nella giornata di oggi è rientrato a Trigoria dopo gli impegni in con l'Under 21 polacca e ha parlato con i dirigenti del club. Nelle prossime ore è anche atteso un comunicato. L’ex fotografo dei vip martedì scorso in un’intervista rilasciata a Rai Tre nell’ambito del programma “Avanti Popolo”, ha rilanciato le accuse dopo l'annuncio diffuso attraverso le sue piattaforme la settimana scorsa: "Zalewski gioca da anni. La diffida che lui ha detto di volermi fare per diffamazione perché non è vero quello che dico, non mi arriverà mai. Scommetto tutto quello che volete. Ho le prove che lui gioca, legato a un certo tipo di ambienti". Non solo Zalewski, Corona ha tirato in ballo anche Stephan El Shaarawy che però per la Procura Federale è risultato estraneo ai fatti. L'attaccante ha dato mandati ai suoi legali Uslenghi e Venturi Ferriolo di tutelare il suo nome: "Poche parole chiare: Stephan El Shaarawy e le scommesse, di qualunque tipo, non hanno niente da spartire. Non ha mai scommesso né gli è mai interessato farlo".