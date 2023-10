Trigoria, Llorente si allena con il gruppo. Out Smalling e Renato Sanches

Più concreta l'ipotesi di vedere lo spagnolo in campo tra i titolari domenica all'Olimpico contro il Monza. Cautela per gli altri due

Notizie agrodolci per Mourinho dall'allenamento di oggi che ha visto il rientro dei nazionali. Diego Llorente si è allenato con il gruppo, come evidenzia un video postato sui social dal club, ed è quindi più concreta l'ipotesi di vederlo in campo tra i titolari domenica all'Olimpico contro il Monza. Lo spagnolo giocherà nella difesa a tre accanto a Mancini e Ndicka permettendo a Cristante di tornare a centrocampo. Niente di nuovo invece da Renato Sanches e Smalling. Salvo clamorosi colpi di scena – entrambi dovranno aspettare ancora qualche giorno per tornare in gruppo.