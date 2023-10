Stampa spagnola, il Real Madrid pensa anche a Mourinho per il dopo Ancelotti

Non solo l'Arabia Saudita nel futuro dello Special One che piace a Madrid dove potrebbe prendere il posto di Carletto

Il nome di José Mourinho torna nella testa dei dirigenti del Real Madrid come possibile successore di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce El Mundo Deportivo il tecnico portoghese, che ha il contratto in scadenza con la Roma, avrebbe il pieno sostegno dei tifosi madrileni che conservano un ottimo ricordo dello Special One. Mourinho lasciò i Blancos nel 2013 e fu sostituito, appunto, da Carlo Ancelotti. Anni dopo, nel 2019, pensò nuovamente di tornare al Real Madrid per sostituire Lopetegui, ma venne anticipato da Zidane che accettò l'offerta dei dirigenti spagnoli.