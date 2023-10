Marcos Leonardo: “Pronto per giocare in Europa. Ad agosto sono stato molto vicino”

Il centravanti del Santos si dice pronto a fare il salto di categoria e di Continente, approdando ad una importante squadra dei top 5 campionati europei

Non è un mistero il fatto che il nome di Marcos Leonardo sia da mesi sul taccuino di Tiago Pinto. Il gioiello brasiliano classe 2003 è il trascinatore del Santos con 12 reti in 20 partite disputate. Nel mese di agosto sembrava tutto apparecchiato per la conclusione della trattativa tra la Roma e il club brasiliano, ma alla fine l'affare è stato rimandato. In un'intervista rilasciata ad As il centravanti si dice pronto e preparato ad approdare in Europa nel calcio che conta.

"Mi sento pronto a giocare in un grande club e in un grande campionato europeo - ha detto il 20enne - Naturalmente vedo altri giovani che si sono già trasferiti. Lo scorso agosto sono stato molto vicino al mio trasferimento. C'è stato un progetto sportivo interessante che mi è piaciuto. Le cose non sono andate a buon fine, ma sono molto professionale e continuerò a fare del mio meglio finché sarò qui. Il mio approccio è sempre stato questo. Fare il meglio che si può sul campo in modo professionale".La Roma lo ha sempre voluto, ma con l'esplosione di Lukaku e il ritorno di Belotti le priorità potrebbero essere cambiate. Inoltre su Leonardo è forte ora anche l'interesse di Manchester United ed Eintracht Francoforte

