Verso Ludogorets-Roma, Mourinho: “Siamo arrabiati”. Out Abraham e Karsdorp

Europa League, Roma in campo con una patch che celebra il trionfo in Conference. Buone notizie per Zaniolo da Trigoria: il suo recupero è da tempi record. Possibile già che sia a disposizione per Empoli-Roma

Redazione

La Roma è pronta ad esordire nella nuova Europa League 2022/23. I giallorossi arrivati oggi in Bulgaria, affronteranno domani pomeriggio il Ludogorets nella prima sfida del girone C che vede impegnate anche Betis e HJK. Josè Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per rispondere ad alcune domande dei cronisti presenti. Al suo fianco Mile Svilar che domani potrebbe fare il suo esordio in partite ufficiali con la maglia giallorossa. "Non siamo in gita. Sono deluso, non risparmierò nessuno", ha sottolineato il tecnico così da smentire possibili idee di turnover. Quello che è certo al momento è l'assenza di Abraham e Karsdorp. L'attaccante inglese non è stato rischiato dopo la contusione alla spalla che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo nell'ultima partita di campionato. Motivi precauzionali anche per l'olandese che questa mattina ha svolto l'ultimo allenamento a Trigoria con una fasciatura al ginocchio.

Mourinho e l'Europa: ricordi di gloria

Re di coppe, ma soprattutto dominatore di Europa League. Domani sera Josè Mourinho ritrova la competizione internazionale dove ha raccolto la media vittorie più alta in carriera. Magari non la sua preferita, anzi sicuramente no vista la voglia di Champions. Ma il percorso che inizia domani può riservare nuove speranze di alzare un trofeo a fine stagione in quella Budapest che non è troppo distante da Tirana. In più quest'anno la Roma avrà una novità sulla propria maglia durante i match europei. I giallorossi avranno una patch unica e speciale sulle proprie divise da gioco, a partire dalla sfida di domani, che celebra la vittoria dello scorso maggio in Conference League contro il Feyenoord. Gli uomini di Mourinho, già da domani, sono chiamati a riportare a casa i tre punti in una sfida europea, oltre che a rialzare la testa dopo il ko di Udine.

Zaniolo, recupero in tempi record: il numero 22 corre verso Empoli

Via il tutore e timer pronto. Nicolò Zaniolo sta per tornare dopo la lussazione alla spalla che l'ha tenuto ai box per 20 (lunghi) giorni. Il numero 22 potrebbe essere in panchina lunedì con l'Empoli per poi tornare tra i titolari nella sfida all'Atalanta prima della sosta. Un periodo in cui Nicolò avrà il braccio libero anche per un altro appuntamento, quello più atteso. Questa mattina il giovane promettente della Roma ha svolto a Trigoriauna seduta di allenamento differenziato sul campo B: mostrandosi sciolto e apparentemente senza problemi.

Martina Stella