Ludogorets-Roma, ultime indicazioni: out Abraham, tocca a Belotti. Chance Svilar

L'inglese è out dai convocati per il problema alla spalla. Il portiere potrebbe esordire in giallorosso

Redazione

Turn-over oppure no? La risposta la darà Mourinho prima in conferenza e poi in campo ma qualche indicazione è già arrivata oggi nell'ultimo allenamento a Trigoria. Siamo certi, in primi, che non ci sarà Tammy Abraham. L'inglese non ha preso parte alla seduta a causa del trauma contusivo alla spalla rimediato contro l'Udinese. Al suo posto giocherà il Gallo Belotti, all'esordio dal 1' con la maglia giallorossa.

Il fatto di vedere Svilar in conferenza stampa apre poi la porta all'ex Benfica contro il Ludogorets. Mourinho l'anno scorso aveva provato Fuzato senza successo, ora tocca al belga. Buone notizie anche da Zaniolo che ha tolto il tutore e ha svolto lavoro individuale. Non ci sarà domani, ma contro l'Empoli potrebbe almeno andare in panchina. Aperti gli altri ballottaggi. A sinistra Zalewski è favorito su Spinazzola, a destra Celik su Karsdorp. Chance anche per Camara o Bove che però dovrebbero entrare a gara in corsa. Ci saranno ancora Dybala e Pellegrini, anche per assenza di alternative in quei ruoli. In difesa stesso discorso per Smalling, Ibanez e Mancini.