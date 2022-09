Empoli-Roma, arbitra Marinelli. Al Var Chiffi

Il fischietto della sezione di Tivoli non ha mai diretto i giallorossi in carriera. La sua prima volta sarà lunedì sera al Castellani

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la VI giornata di Serie A. Sarà Marinelli ad arbitrare la sfida tra Empoli e Roma in programma lunedì sera allo stadio Castellani. Il fischietto della sezione di Tivoli sarà coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Affatato, con Pezzuto come IV uomo. Chiffi e Galetto saranno rispettivamente Var e Avar dell'incontro. Non ci sono precedenti tra il direttore di gara e la Roma. Mentre l'Empoli ha già incontrato l'arbitro in Serie A per tre volte (2 vittorie e una sconfitta).