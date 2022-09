Roma sogna Budapest: Mourinho in Europa League ha una media punti Special

Re di coppe, ma soprattutto dominatore di Europa League. Domani sera Josè Mourinho ritrova la competizione internazionale dove ha raccolto la media vittorie più alta in carriera. Magari non la sua preferita, anzi sicuramente no vista la voglia di Champions. Ma il percorso che inizia domani alle 18,45 da Ludogorets può riservare nuove speranze di alzare un trofeo a fine stagione in quella Budapest che non è troppo distante da Tirana. Per quanto la competizione sia sicuramente più tosta rispetto alla Conference.

Come dicevamo lo Special One ha ottenuto una media di 2,10 punti a partita in Coppa Uefa/Europa League spalmati su 25 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. E culminata con la doppia vittoria del trofeo. La prima volta nel 2002-2003 col Porto: dal 6-0 al Varsavia fino alla vittoria in finale col Celtic. Poi nel 2016-2017 con il Manchester United: dalla sconfitta di misura col Feyenoord al successo per 0-2 sull’Ajax al fianco di Smalling e Mkhitaryan. Su tre partecipazioni Josè è uscito vittorioso due volte. Unica pagina nera col Tottenham: il ko in rimonta della Dinamo Zagabria (che ieri in Champions ha sconfitto il Chelsea) da 0-2 a 3-0 il 18 marzo 2021. Nella sola Europa League la media si alza addirittura a 2,20 punti a partita. Non che Mourinho nelle altre competizioni sia andato poi male. In Champions ha una media punti di 1,83 con 80 vittorie, 36 pareggi e 35 sconfitte; in Conference del 2,08 con 8 vittorie, 3 pareggi e le 2 sconfitte col Bodo.