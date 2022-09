Trigoria: Roma in campo. Assente Abraham, individuale per Zaniolo

Oggi a Trigoria per la Roma è la giornata della rifinitura in vista del match di esordio in Europa League. La squadra di Mourinho si sta allenando al Fulvio Bernardini prima della partenza per la Bulgaria dove domani alle ore 18:45 affronterà il Ludogorets. I giallorossi nel pomeriggio partiranno per la trasferta, dove si terrà la conferenza stampa dello Special One e di Svilar.