Mourinho: “Non risparmierò i giocatori in vista del campionato”

Lo Special One è pronto a rispondere alle domande dei cronisti presenti all'Hotel Terra Europe Brontes di Targoviste

Redazione

La Roma è pronta ad esordire nella nuova Europa League 2022/23. I giallorossi domani in Bulgaria, affronteranno il Ludogorets nella prima sfida del girone C che vede impegnate anche Betis e HJK. Alle 18:10, Josè Mourinho parlerà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti. Al suo fianco Mile Svilar che domani potrebbe fare il suo esordio in partite ufficiali con la maglia giallorossa.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Cosa ne pensa di questo girone? Quali sono le squadre favorite? "E' difficile dirlo, qualcuno potrebbe pensare a Roma e Betis, ma c'è massimo rispetto per il Ludogorets e l'Helsinki. I risultati erano più facili da pronosticare alcuni anni fa, ora è più complicato ed è per questo che non voglio risparmiare i giocatori in vista del campionato. Sappiamo quanto sia importante questa partita, rispettiamo l'avversario ma vogliamo vincere".

Ha parlato di rispetto per il Ludogorets. Come si aspetta che giocheranno?"Difficile prevederlo. Loro sono una squadra esperta in Europa. Ci sono giocatori stranieri, bulgari, è un gruppo equilibrato. Non siamo qui in gita. C'è spazio per errori, ma per esperienza quando si inizia bene poi si è in grado di gestire meglio il girone. Cercheremo di qualificarci nei primi due posti, non vogliamo retrocedere in Conference. Come giocherà il Ludogorets? Dipenderà anche da come noi giocheremo. Cercheremo di imporre il nostro gioco. Siamo qui per vincere".

La Roma viene da una sconfitta netta per 4-0. Cosa cambierà? Si aspetta una reazione dai giocatori"Mi aspetto che la sfida inizierà 0-0, ad Udine eravamo sotto dopo 5' e questo fa la differenza. In generale siamo una squadra che difende molto bene, quindi considero la sconfitta un'eccezione. Non ne siamo contenti ma può succedere. La mia rezione è stata calma perchè non la considero una cosa normale. Abbiamo iniziato bene la stagione però questa era una brutta sconfitta. Domani forse il Ludogorets troverà una squadra arrabiata e delusa".

Come sta la squadra dal punto di vista degli infortuni? "Non voglio parlarne. Chi non giocherà è perché non è in grado di farlo in questo momento".

La Roma giocherà con la patch della Conference. Domani si apre un altro capitolo in Europa..."Siamo in questa competizione sia per la Conference sia per il piazzamento in Serie A. Meritiamo di stare qui. Vogliamo andare aventi senza mettere obiettivi, senza dire che vogliamo arrivare in finale, semifinale o quarti. L'obiettivo è qualificarci nel girone. Prima c'è una partita separata dal resto: la prima è domani. Siamo qui per rispettare il Ludogorets, ma siamo qui per vincere".