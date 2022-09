Roma in partenza per la Bulgaria: assenti Abraham e Karsdorp

I giallorossi sono in volo per raggiungere Razgrad dove domani andrà in scena la sfida contro la formazione bulgara

Redazione

La Roma è in partenza per la Bulgaria dove domani affronterà il Ludogorets nella partita d'esordio della nuova Europa League. I giallorossi arrivano al match dopo la pesante sconfitta alla Dacia Arena contro l'Udinese. Mourinho e i suoi vogliono rialzare la testa e tornare a portare a casa i tre punti anche in Europa dopo il successo dello scorso anno in Conference League. L'atterraggio è previsto a Varna per poi raggiungere Razgrad in pullman con un viaggio che dovrebbe durare circa un'ora e mezza.

Non sono partiti con la squadra Tammy Abraham e Rick Karsdorp che dunque non saranno della partita. L'attaccante inglese non è stato rischiato dopo la contusione alla spalla che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo nell'ultima partita di campionato. Motivi precauzionali anche per l'olandese che questa mattina ha svolto l'ultimo allenamento a Trigoria con una fasciatura al ginocchio. Alle 18:10 lo Special One parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida contro i bulgari.