Totti vs Ronaldinho, la sfida delle stelle: in Polonia va in scena il Galacticos Show

Francesco Totti è pronto a tornare protagonista sul campo. L’ex capitano della Roma, tra il possibile ritorno in società e cene con Gasperini, sarà tra i grandi protagonisti del Galacticos Show, l’evento calcistico più atteso dell’anno in Polonia, in programma il 25 aprile al Silesian Stadium di Chorzow. Il match clou vedrà affrontarsi due autentiche leggende del calcio mondiale: Totti e Ronaldinho. La squadra guidata dall’ex numero 10 giallorosso si chiamerà, senza sorprese, Gladiator Team, mentre quella del fuoriclasse brasiliano sarà il Samurai Team. Oltre ai due protagonisti principali, il Galacticos Show ospiterà altre stelle del calcio internazionale come Javier Zanetti, Juan Sebastian Veron, Ricardo Quaresma e Marco Materazzi. Totti tornerà dunque a scendere in campo a quasi un anno dalla sua ultima apparizione in un evento calcistico. L’ex capitano giallorosso era stato protagonista al Tardini nell'evento di 'Operazione Nostalgia', dove aveva strappato applausi ai presenti con una giocata d’alta scuola: un pallonetto da metà campo che aveva ricordato, ancora una volta - sempre se ce ne fosse bisogno - tutta la sua classe.