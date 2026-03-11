Totti-Friedkin, colloqui in corso ma solo per un ruolo da Ambasciatore per il Centenario

Francesco Totti e la Roma, un matrimonio che potrebbe celebrarsi a breve ma che ancora deve vivere la sua fase decisiva. Sono in corso ancora i colloqui tra le parti, la strada con i Friedkin è aperta: secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di 'Sky Sport', il ruolo di cui l'ex capitano e i proprietari stanno discutendo sarebbe esclusivamente di Ambasciatore per il Centenario del 2027. Al momento non sarebbe contemplato nessun altro tipo di incarico, come ad esempio da dirigente per questioni tecniche o di mercato. Il rapporto tra Totti - che ha incontrato sia Dan che Ryan - e Friedkin resta molto buono, ma non ci sono accordi firmati.