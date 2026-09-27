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Totti festeggia 50 anni

Mezzo secolo di vita, venticinque anni con la stessa maglia cucita addosso. Oggi Francesco Totti spegne 50 candeline, un traguardo che ferma il tempo e unisce intere generazioni di tifosi in un unico abbraccio in quello che per molti è considerato un vero e proprio Natale. Perché il 27 settembre, dal 1976, non è una data come le altre per la Roma e per il mondo giallorosso. Un traguardo così tondo non poteva che scatenare un'onda d'affetto globale. Fin dalla mezzanotte, nonostante Totti e famiglia siano impegnati nei festeggiamenti a Las Vegas con conseguenti "problemi" di fuso orario, i social sono stati inondati di messaggi, ricordi e celebrazioni. Sono arrivati anche gli auguri di Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA. Il dirigente ha pubblicato diverse foto della leggenda giallorossa e una lunga didascalia che recita: "Roma, gli Azzurri, e poi basta, ed è tantissimo. Il tuo tutto, un amore incondizionato, a tratti dolce, a volte ribelle, sempre puro, inattaccabile. Indissolubile, enorme".

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