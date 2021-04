Torna Micki ma Smalling dà forfait, Fonseca: “In dubbio per l’Ajax”. De Rossi migliora

Alla vigilia di Roma-Bologna, Paulo Fonseca presenta la sfida in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti trattati ci sono anche gli infortuni: “Non è un problema solo della Roma ma è un problema di tutte le squadre che giocano tante partite e che hanno giocatori in nazionale. E’ un calendario molto congestionato. E’ un problema di cui dobbiamo parlare“. In particolare, nelle ultime settimane i giallorossi hanno perso Kumbulla per una lesione al menisco al rientro dalla nazionale, e Spinazzola uscito nel primo tempo contro l’Ajax. Il terzino infatti non è stato convocato per la sfida di domani contro i rossoblù, così come Chris Smalling. Per l’inglese, dice Fonseca in conferenza, è in dubbio la presenza anche contro l’Ajax nella gara di ritorno. Torna tra i disponibili anche Mkhitaryan, anche se partirà dalla panchina. Convocati anche Reynolds e Santon e sono “pronti per giocare“.

Vigilia anche per Mihajlovic, che domani dovrà dimostrare tanto con il suo Bologna vista la partita di andata persa per 5-1. “Quella partita l’abbiamo sbagliata, ma è stata colpa mia quindi non c’era bisogno di tornarci sopra. Domani faremo meglio“, dice il tecnico in conferenza stampa. Qualche parola anche sugli avversari, reduci da una vittoria in Europa League: “Credo che domani faranno di tuto per vincere con noi, poi faranno di tutto per passare il turno con l’Ajax”. Non sarà della partita Tomiyasu, infortunatosi nella gara contro l’Inter. Torna a disposizione, invece, Skorupski, dopo essere guarito dal coronavirus.

Le condizioni di De Rossi. Vlahovic: “Mercato? Vediamo”

Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani, ha parlato delle condizioni di Daniele De Rossi, ricoverato a causa di una polmonite bilaterale: “E’ stato ricoverato l’altro ieri positivo e sintomatico con una polmonite e altri sintomi tipici della malattia da Covid-19. Il suo decorso clinico è buono, risponde alla terapia e la settimana prossima potrebbe anche essere dimesso e proseguire la terapia a domicilio”. L’ex centrocampista giallorosso in Nazionale ha contratto il coronavirus, così come altri 27 tesserati azzurri tra calciatori e staff. Non parte nel migliore dei modi il suo ritorno a Coverciano. Attraverso un audio diffuso su Whatsapp, l’ex capitano della Roma ha raccontato i sintomi che, nonostante le cure, continuavano a peggiorare. Per questo, in via preventiva, ha deciso di recarsi in ospedale per un controllo, che ha evidenziato la polmonite interstiziale bilaterale. Dusan Vlahovic è uno dei nomi che sta facendo impazzire il calciomercato. Sull’attaccante classe 2000, valutato almeno 40 milioni, c’è anche la Roma. Il centravanti ha parlato del suo futuro a La Repubblica: “In estate vediamo, sono aperto a ogni discorso con il club”.

Dopo la sconfitta contro il Genoa, la Roma Primavera non va oltre il pareggio contro la Fiorentina di Alberto Aquilani. I viola sono andati in vantaggio al 27′ con un colpo di testa di Distefano, mentre Tripi su rigore firma il pareggio. Un punto che però serve ben poco alla Roma, che per la prima volta in stagione non si ritrova prima in classifica, scavalcata dalla Sampdoria. Della sfida ha parlato ai canali giallorossi Alberto De Rossi: “Mi sarebbe piaciuto avere più equilibrio per la mia squadra perché certe volte siamo stati colpiti in contropiede e abbiamo tremato. Ci teniamo questo pareggio preso con le unghie e con i denti, è un risultato giusto”.