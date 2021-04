Vlahovic: “Mercato? Vediamo in estate. Aperto a ogni discorso con la Fiorentina”

Tredici in gol in campionato per Dusan Vlahovic, protagonista di un’ottima stagione nonostante i pochi risultati positivi della Fiorentina. Sull’attaccante classe 2000, valutato almeno 40 milioni, c’è anche la Roma. Intanto il centravanti viola, intervistato da “La Repubblica”, ha rilasciato delle dichiarazioni relative al suo futuro:

Resterà alla Fiorentina?

Non mi piace parlare del contratto perché non siamo in una bella situazione di classifica. Commisso farà di tutto per portare in alto la squadra perché è ambizioso. In estate vediamo, sono aperto a ogni discorso con il club.