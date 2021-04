Vaia (dir. Spallanzani): “De Rossi risponde alle terapie, potrebbe essere dimesso la prossima settimana”

Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani, ha parlato dello stato di salute di Daniele De Rossi, ricoverato nell’istituto romano dopo aver contratto il coronavirus. L’ex capitano giallorosso si è recato alla struttura nella giornata di ieri, in modo preventivo, per tenere sotto controllo l’evoluzione del virus. Intervistato da “Radio Kiss Kiss”, il medico ha dichiarato: “De Rossi è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni attualmente sono buone e possiamo dire di essere ottimisti“. L’ex centrocampista è solo uno dei tanti tesserati della Nazionale che hanno contratto il Covid: dopo gli impegni per le qualificazioni ai Mondiali 2022, il numero di contagiati è salito a 27, tra giocatori e membri dello staff. In tanti hanno mandato messaggi all’ex calciatore della Roma. Su Instagram, ad esempio, sono arrivati gli auguri degli ex compagni di squadra Vincent Candela, Alessandro Del Piero e Miralem Pjanic.

Le dimissioni

Lo stesso Francesco Vaia nel pomeriggio ha reso noti alcuni aggiornamenti sulle condizioni dell’ex centrocampista, riportate da Adnkronos: “Daniele De Rossi è stato ricoverato l’altro ieri allo Spallanzani, positivo e sintomatico con una polmonite e altri sintomi tipici della malattia da Covid-19. Il suo decorso clinico è buono, risponde alla terapia e la settimana prossima potrebbe anche essere dimesso e proseguire la terapia a domicilio. Questo vuole dire che, quando si intervenire presto e bene con la terapia, la malattia e il virus possono essere battuti e vinti. A dimostrazione che i farmaci innovativi nella prima fase della malattia sono spesso risolutivi, a ciò aggiungiamo anche la giovane età del ragazzo che ha contributo”.