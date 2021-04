Primavera, Roma-Fiorentina 1-1: Tripi non basta, i giallorossi perdono il primo posto in classifica – FOTO

Dopo la sconfitta contro il Genoa, la Roma Primavera deve rialzare la testa e cercare la vittoria a tutti i costi, per evitare di perdere il primo posto in classifica a favore della Sampdoria. I ragazzi di Alberto De Rossi al campo di Agostino Di Bartolomei di Trigoria ospitano la Fiorentina di Alberto Aquilani, ex centrocampista giallorosso e allievo proprio di De Rossi. La partita, inizialmente in programma alle 15:00, è slittata di un’ora: fischio d’inizio alle 16:00 per permettere di ripetere alcuni tamponi per il Covid, risultati alla fine tutti negativi. I viola sono andati in vantaggio al 27′ con un colpo di testa di Distefano, mentre Tripi su rigore firma il pareggio. Un punto che però serve ben poco alla Roma, che per la prima volta in stagione non si ritrova prima in classifica. Alle 15:00 la Sampdoria ha battuto nel derby il Genoa e così i blucerchiati scavalcano i giallorossi, portandosi primi in solitaria.

LA PARTITA – La Roma deve fare a meno di Providence, che è stato arruolato da Fonseca per la sfida di domenica contro il Bologna in Serie A. Così Alberto De Rossi schiera un 3-4-3 con Ciervo, Tall e Podgoreanu come punte. In porta ancora una volta Mastrantonio vince il ballottaggio con Boer. La partita inizia timidamente, con le due squadre che si affacciano a turno nell’area di rigore avversaria senza essere però mai incisive. Tanto che fino al 27′ non c’è mai una vera e propria occasione da gol. O almeno fino al colpo di testa di Distefano, che approfitta di un momento di blackout della difesa giallorossa e infila di testa il pallone alle spalle del portiere, dopo aver colpito il palo interno. Il primo tempo termina così come era iniziato: monotono e senza troppi pericoli, ad eccezione del lampo acceso dal gol del vantaggio. La ripresa invece è il contrario di quanto visto prima: la Roma è molto propositiva e si affaccia molte volte in area di rigore avversaria. I giallorossi creano molte occasioni da gol, prima con Tall e poi con Milanese, che tira alto da una posizione niente male. All’86’ Krastev atterra Bove in area di rigore e così Tripi si incarica di battere il tiro dagli undici metri, trasformato in gol. I giochi sono riaperti e la Roma prova il tutto per tutto per portare a casa i tre punti. Ce la fa quasi con Felix, che innescato da Bove tira un calcio di rigore in movimento, che però finisce di pochissimo fuori. Negli ultimi minuti si gioca veramente poco e così, dopo 4′ di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

La cronaca

Secondo tempo

94′ – Triplice fischio, finisce in parità la partita.

91′ – NOOOOO! Felix per poco non porta in vantaggio i giallorossi. Bove lo innesca in area e, con un rigore in movimento, mette la palla di sinistro a pochi centimetri dal palo. Che occasione!

90′ – Sono 4 i minuti di recupero.

89′ – Cartellino giallo per Feratovic per aver tirato la maglia a un avversario su una ripartenza.

87′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! TRIPIIIII!! Il capitano non sbaglia dal dischetto e realizza il calcio di rigore, lasciando impalato sulla linea Brancolini, che non può far altro che guardare il pallone rotolare in rete.

86′ – Calcio di rigore per la Roma: Krastev si aggrappa a Bove in area. Batterà il capitano Tripi.

81′ – La Fiorentina guadagna secondi, Brancolini rimane a terra dopo uno scontro di gioco. Interviene lo staff medico.

76′ – Doppia sostituzione anche per la Roma: Milanese esce per Faticanti, esordio in Primavera, mentre Podgoreanu – che non ce la fa dopo aver subito un contrasto – lascia il posto a Tomassini.

75′ – Doppia sostituzione per la Fiorentina: esce Milani per Gentile, mentre Toci prende il posto dell’autore del gol Distefano.

70′ – Il neo entrato Cassano si fa subito vedere e si mette in proprio, trovando la conclusione in porta dopo un’incursione in area. Brancolini para.

68′ – Doppia sostituzione Roma: Ciervo esce per Cassano, Zalewski per Felix Afena-Gyan. De Rossi schiera in campo 4 punte.

65′ – Primo cambio per la Fiorentina: Krastev entra al posto di Neri.

63′ – Calcio di punizione dal limite per un fallo di Neri su Zalewski. Lo stesso calciatore si incarica della battuta ma la palla si infrange sulla barriera.

59′ – Grande azione della Roma con Ciervo che ruba il pallone a un difensore avversario poco fuori area di rigore. Il giallorosso si porta verso la linea di fondo e va alla conclusione, parata dal portiere.

54′ – NOO! Tall in area di petto addomestica la palla per Milanese, che va al tiro di sinistro ma finisce alto.

53′ – Esce Darboe, rientrato da poco dopo l’infortunio, e lascia il posto a Bove

53′ – Zalewski provvidenziale dal limite dell’area giallorossa leva il pallone a un avversario che si stava preparando per la conclusione dalla distanza.

51′ – Si scaldano Bove e Cassano, in arrivo il primo cambio dei giallorossi.

49′ – La Roma inizia bene il secondo tempo, riuscendo ad essere propositiva in area avversaria. Tra le tante azioni offensive in questi pochi minuti c’è quella di Tall, che però non riesce a trovare la conclusione in porta dopo essersi ritagliato un buono spazio in area.

46′ – Inizia il secondo tempo. Intanto è terminata la partita della Sampdoria, che ha vinto nel derby contro il Genoa. Per rimanere in prima posizione i giallorossi devono necessariamente portare a casa tre punti.

Primo tempo

45′ – Non c’è recupero: l’arbitro fischia, si torna negli spogliatoi. I giallorossi sono in svantaggio dopo il gol di Distefano.

44′ – Milani va al tiro dal limite dell’area e Morichelli riesce a salvare la porta evitando il raddoppio. Sugli sviluppi dell’azione Bianco tira in porta ma Mastrantonio ribatte.

43′ – Bianco fa tutto da solo e cerca la conclusione in porta: il pallone finisce di poco alto sopra la traversa.

41′ – Podgoreanu crossa in area e trova Morichelli che però di petto non riesce a controllare il pallone. Fa suo il pallone Brancolini.

40′ – Corradini ancora una volta si aggrappa alla maglia di Darboe e impedisce la ripartenza giallorossi. Arriva per lui il primo giallo. Graziato la prima volta.

37′ – Zalewski concede alla Fiorentina un calcio di punizione pericoloso, poco lontano dal vertice dell’area. Chiti prova la conclusione in porta ma il pallone esce direttamente fuori.

31′ – Corradini si aggrappa alla maglia di Zalewsi che stava ripartendo. Calcio di punizione per la Roma.

27′ – Gol della Fiorentina. Distefano di testa anticipa Ndiaye e prende il palo interno. Male la difesa della Roma che lascia crossare Neri senza tentare di ostacolarlo.

22′ – Calcio di punizione per la Roma da una posizione defilata. Zalewski con uno schema cerca Darboe dal limite dell’area ma la conclusione si infrange sulla difesa avversaria.

18′ – Primo calcio d’angolo della partita, a favore della Fiorentina. Il solito Morichelli di testa sventa il pericolo, favorendo una ripartenza della Roma ma senza alcun esito.

17′ – La Fiorentina prova l’incursione: Milani crossa in area di sinistro ma Morichelli allontana il pallone di testa.

13′ – Calcio di punizione per la Roma da una distanza non troppo ravvicinata. Si incarica della battuta Zalewski: tiro a giro che scavalca la barriera ma non mette in difficoltà il portiere, che blocca il pallone.

9′ – Darboe dalla linea di centrocampo mette in movimento Tall che si trovava poco fuori l’area di rigore. L’attaccante calcia il pallone ma l’ultimo rimbalzo del pallone non gli consente di impattarlo nel migliore dei modi. La sfera finisce alta.

5′ – La Roma prova a farsi vedere nell’area avversaria. Ciervo si porta il pallone lungo tutta la fascia destra e prova il cross al centro per Podgoreanu. Il tiro però è troppo potente e finisce direttamente fuori. Si riparte con la rimessa dal fondo.

1′ – Fischio d’inizio: comincia la partita. La Fiorentina batte il primo pallone della gara.

Il tabellino

Roma-Fiorentina 1-1

ROMA (3-4-3): Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Feratovic; Milanese (76′ Faticanti), Tripi, Zalewski (67′ Felix Afena-Gyan), Darboe (53′ Bove); Ciervo (67′ Cassano), Tall, Podgoreanu (75′ Tomassini)

A disp.: Boer, Megyeri, Buttaro, Vicario, Tahirovic, Vetkal, Bamba, Satriano

All.: Alberto De Rossi

FIORENTINA (3-5-2): Brancolini; Frison, Fiorini, Chiti; Milani (75′ Gentile), Neri (65′ Krastev), Corradini, Bianco, Pierozzi; Distefano (75′ Toci), Spalluto

A disp.: Ricco, Biagetti, Ghilardi, Giordani, Amatucci, Falconi, Favasuli, Distefano, Tirelli.

All.: Alberto Aquilani

Arbitro: Sig. Federico Longo di Paola

Assistente 1: Sig. Francesco D’Apice di Castellammare di Stabia

Assistente 2: Sig. Fabio Mattia Festa di Avellino

Marcatori: 27′ Distefano (F), 87′ Tripi Rig. (R)

Ammonizioni: Corradini (F), Feratovic (R)

Espulsioni: –

Note: Nessun minuto di recupero nel primo tempo

Quattro minuti di recupero nel secondo tempo