Roma-Bologna, i convocati di Mihajlovic: torna Skorupski, out Tomiyasu

Il Bologna ha reso noti i convocati per la sfida di domani all’Olimpico contro la Roma, in programma alle 18:00. Nella lista diramata da Mihajlovic torna Skorupski, guarito dal coronavirus, mentre è assente Tomiyasu, uscito in anticipo dalla gara contro l’Inter per infortunio. L’andata tra le due squadre è finita con l’imbarcata dei giallorossi e per questo, ha detto l’allenatore rossoblù in conferenza stampa, domani sarà un’altra partita, in cui il Bologna cercherà di fare meglio. Inoltre ha parlato anche di Skorupski, dicendo che valuterà le sue condizioni nell’allenamento di oggi. Se non dovesse farcela, spazio a Ravaglia. Alle 14:00 interviene Fonseca in conferenza stampa. Subito dopo anche i giallorossi dirameranno la lista dei convocati per la sfida.

I convocati di Mihajlovic

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Mbaye, Soumaoro

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato