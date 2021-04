Roma-Bologna, i convocati di Fonseca: torna Mkhitaryan, out Smalling

Dopo la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna, Fonseca dirama la lista dei convocati per la sfida. Torna dopo più di un mese Mkhitaryan: come affermato dal portoghese, il numero 77 partirà dalla panchina. Assente ancora una volta Smalling, in dubbio anche per la partita di ritorno contro l’Ajax. Da valutare se schierare in campo o meno Veretout, visto che ha giocato la gara di giovedì contro gli olandesi. Questi i convocati:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Peres, Calafiori

Centrocampisti: Pellegrini, Vilar, Veretout, Pastore, Diawara

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence