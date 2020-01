Termini, Roma in partenza per Reggio Emilia. Comincia la missione Sassuolo. Out Jesus – FOTO – VIDEO

E’ iniziata come al solito da Termini la trasferta che porterà la Roma a disputare il posticipo di Serie A di domani contro il Sassuolo. La squadra, dopo aver sostenuto in mattinata la consueta rifinitura e dopo le parole di Fonseca in conferenza, si è presentata allo snodo ferroviario romano per partire alla volta di Reggio Emilia. Presenti i nuovi arrivati, invece non è partito con la squadra Juan Jesus, rimasto a casa per scelta tecnica. Ad accogliere la Roma circa una decina di tifosi, che non hanno fatto mancare la vicinanza ai propri beniamini con qualche incitamento.