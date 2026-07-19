La Roma affonda per Summerville: ora è più vicino a vestire la maglia giallorossa. Nelle ultime ore l'esterno del West Ham aveva aperto alla destinazione conla disponibilità a ridurre la richiesta per l'ingaggio che inizialmente si aggirava attorno ai 6 milioni l’anno. Agli Hammers ancora nessuna offerta ufficiale, anche se i contatti sono stati avviati. Con una cifra intorno ai 45 milioni l'affare si potrebbe chiudere, ma D'Amico aspetta il sì definitivo di Summerville per lo sprint decisivo. I giallorossi - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - in queste ore stanno tentando l'accelerazione definitiva anche e soprattutto per anticipare la possibile concorrenza della Premier League. L'Aston Villa, in particolare, dopo aver incassato oltre 120 milioni dal Chelsea per Rogers resta un’avversaria pericolosa da tenere d'occhio. Qualora Summerville firmasse, sarà da valutare il futuro di Soulé. Nessuna offerta concreta per l’argentino, neanche nel mese di giugno, che intanto prova a giocarsi le sue carte in ritiro a Trigoria. Non è escluso che, in caso di permanenza, l’ala offensiva dal mercato possa essere solo una, anche se il club potrebbe valutare un investimento in prestito per aumentare le scelte a disposizione del tecnico. Una delle opportunità è quella di Garnacho, anche se al momento il Chelsea non accetterebbe il solo diritto di acquisto. E l’argentino, inoltre, non è tra le prime scelte dell’allenatore.