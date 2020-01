Roma, Jesus non parte per Sassuolo per scelta tecnica: può lasciare i giallorossi

La Roma si è presentata a Termini per la partenza per Reggio Emilia con una novità. Con il gruppo infatti non era presente Juan Jesus. Il brasiliano è rimasto a casa per scelta tecnica e non sarà a disposizione per la sfida di domani sera con il Sassuolo. All’orizzonte quindi una possibile partenza per il centrale, che nel corso delle scorse settimane era stato accostato alla Fiorentina. Con la posizione di Cetin confermata da Fonseca e l’arrivo di Ibanez, lo spazio si ridurrebbe sempre più per Jesus, che potrebbe così guardarsi intorno e pensare sempre più all’addio alla Roma.