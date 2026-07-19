Bisogna accelerare. È questo il messaggio che arriva da Gian Piero Gasperini, che però sta vivendo la situazione giallorossa con una serenità di base che nasce da consapevolezze interne. Il tecnico sa che la Roma alla fine sarà migliore e lo dice in modo netto, commentando il voltafaccia di Celik. Anche se poi, appunto, bisogna cambiare marcia. "Siamo un po’ lenti, è vero. Ma a volte c’è un motore a scoppio ed altre un diesel, che però alla lunga viaggia". Ed infatti ieri il ds Tony D'Amico ha fatto dei passi avanti su Crysencio Summerville. Non con il West Ham, al quale non è stata ancora presentata alcuna offerta ufficiale, ma piuttosto con il giocatore, che ha ridotto le sue pretese iniziali (che erano di quasi 6 milioni di euro). Il tetto della Roma è intorno ai 4,5 milioni di euro, si può fare un’eccezione spingendosi fino a 5. Ma per Summerville - sottolinea Andrea Pgliese su 'La Gazzetta Sportiva' - servirebbe anche un'intesa con il West Ham, che pretende in caso il pagamento della clausola: 45 milioni di sterline, quasi 53 milioni di euro. Troppi per le casse romaniste.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma.info tra le tue fonti Google

Ed allora D'Amico sta continuando a lavorare su altri tavoli, anche se con grandi difficoltà. Endrick resta una pista aperta, proprio perché avrebbe un costo basso (il prestito oneroso di 2-3 milioni e un ingaggio da 2,5), anche se bisogna aspettare che il giocatore torni a Madrid e parli con Mourinho (che però con i Friedkin si è lasciato malissimo). Ma piace anche Jaden Philogene, 24 anni, ala inglese dell’Ipswich Town. Costa tra i 20 ed i 25 milioni di euro e guadagna poco più di un milione di euro netti a stagione. Insomma, cifre ampiamente abbordabili queste.