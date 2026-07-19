La partita per Summerville è più aperta che mai. L'olandese è in cima alla lista delle preferenze e questa non è di certo la novità. Lo sono, invece, i primi segnali di apertura da parte del giocatore che rispetto ad un mese fa ha abbassato le richieste d'ingaggio. Troppi i sei milioni chiesti a giugno e i giallorossi glielo hanno fatto notare offrendone due in meno ai quali potranno essere aggiunti eventuali bonus. L'accordo totale - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - ancora non è stato trovato, ma quantomeno un passo in avanti c’è stato ieri mattina quando gli agenti hanno richiamato il ds. Una volta ricevuto l'ok la Roma potrà bussare alla porta del West Ham ed iniziare a trattare e anche in questo caso non sarà di certo una passeggiata. C'è una clausola da circa 53 milioni di euro che la Roma non intende pagare anche perché significherebbe versare tutti i soldi in un'unica soluzione. AI momento da Trigoria non è partita nessuna offerta, ma l’idea è quella di metterne sul piatto circa 45 tra parte fissa e bonus. Crysencio rimane il piano A, Garnacho una delle alternative ma la trattativa è ferma. La Roma ha già informato il Chelsea che non ha intenzione di acquistarlo a titolo definitivo. O i Blues cambieranno le condizioni oppure se ne riparlerà ad agosto nel caso l'argentino non avesse trovato un'altra squadra.