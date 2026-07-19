Chi si aspettava il Gasperini 1.0 sarà rimasto deluso. Per intenderci, quello che proprio un anno fa (19 luglio), dopo il primo test amichevole contro il Trastevere, aveva palesato tutto il suo malumore. Quello 2.0 di ieri è più sereno e sorridente. Non può negare l’evidenza ma lo fa con una pacatezza nei toni che non passa inosservata. E con una convinzione che lo accompagna: "Sono certo che ci rinforzeremo, anche nel ruolo di Celik che andrà sostituito". Apparentemente - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - non c'è fretta anche se all’appello mancano ancora Pellegrini e "servono 3-4 colpi, mi aspetto due esterni offensivi". Uno di questi potrebbe essere Summerville. Gasp in tal senso è molto chiaro: "La decisione è stabilire un target di contratti. Il monte ingaggi è indispensabile. Quando non si rispettano certi parametri bisogna guardare altrove. Parole di chi già sapeva come l’olandese avesse fatto un passo in avanti nei confronti della Roma in mattinata, venendo incontro ai paletti (4-4,5 milioni) dettati dai Friedkin.

Più parla e più Gasp dà l’idea di essere padrone della situazione. La conferma arriva quando parla del ds D'Amico e del nuovo gruppo di lavoro. La speranza è di non andare incontro alle incomprensioni che hanno contraddistinto l’ultima stagione: "Mi hanno detto cose che poi sono diventate altre, questo vale anche per il Fair play finanziario. Ero convinto bastasse l'ingresso in Champions, poi vieni a scoprire che non è così. Probabilmente una cessione importante andrà fatta entro fine luglio". Il designato ad essere sacrificato sembra essere Koné. Anche perché per Soulé "contano le offerte, non incontri o contatti". Intanto l'argentino è arrivato in ritiro "con qualche chiletto di troppo, che però sta buttando giù e sta lavorando bene".