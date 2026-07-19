Se la questione legata a Summerville si sta pian piano sbloccando, l'operazione Moreira è ad una fase di stallo. Troppo alte le richieste dello Strasburgo che non ha intenzione di scendere sotto i 50 milioni di euro. L'accordo col giocatore - sottolinea 'Il Messaggero' - era stato già trovato: era pronto un contratto da 2,5 milioni a stagione, ma non basta. Non si scaldano le piste che portano a Molina e Dodò, per la fascia destra, piace Savona ma al momento la priorità è quella di rinforzare l'attacco.