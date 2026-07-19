Il club francese non ha abbassato di un millimetro le richieste per il cartellino del belga, che restano molto alte. Le alternative per ora non scaldano a Trigoria e la priorità ce l'ha l'attacco
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Se la questione legata a Summerville si sta pian piano sbloccando, l'operazione Moreira è ad una fase di stallo. Troppo alte le richieste dello Strasburgo che non ha intenzione di scendere sotto i 50 milioni di euro. L'accordo col giocatore - sottolinea 'Il Messaggero' - era stato già trovato: era pronto un contratto da 2,5 milioni a stagione, ma non basta. Non si scaldano le piste che portano a Molina e Dodò, per la fascia destra, piace Savona ma al momento la priorità è quella di rinforzare l'attacco.
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