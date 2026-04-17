Tensione alle stelle a Trigoria: i Friedkin potrebbero intervenire pubblicamente

Ha fatto rumore la conferenza stampa di Gasperini, il tecnico si è alzato e si è commosso mentre parlava della famiglia Percassi. La tensione è alle stelle dopo lo scontro tra lui e Ranieri iniziato una settimana con le frasi del senior advisor prima della sfida contro il Pisa. Secondo quanto riportato da Adnkronos i Friedkin potrebbero decidere di intervenire pubblicamente nelle prossime ore. Serve uno scossone da parte della proprietà americana in un momento così delicato. La palla passa a Dan e Ryan che hanno ormai compreso che la frattura tra Gasp e Ranieri è insanabile. Uno dei due lascerà la Roma.