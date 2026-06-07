E se la Nazionale maggiore non andrà nemmeno ai Mondiali, l'Italia si gode (almeno) i suoi ragazzi e in particolare l'Under 17 che si è appena laureata campione d'Europa. Un successo incredibile dopo una rimonta nel recupero e i calci di rigore dove gli azzurrini sono stati glaciali. La squadra del ct Franceschini ha battuto il Belgio in finale dopo una gara tesissima: vantaggio di Ojea all'85' ripreso solo all'ultimo secondo dal rigore trasformato da Fugazzola. Poi il trionfo 5-4 ai rigori. Festeggiano i due baby giallorossi Giampaolo Bonifazi (classe 2009) e Lorenzo Dattilo (classe 2010) che anche stasera sono partiti titolari. Un altro ottimo segnale per il settore giovanile di Trigoria che continua a crescere grandi talenti.