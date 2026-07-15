Moreira continua a essere il pole per rinforzare la corsia di sinistra. L'esterno ha già dato il suo ok per il trasferimento alla Roma
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Summerville, si tratta fra clausola e deadline. Moreira dice sì alla Roma
Summerville è il piano A della Roma per rinforzare la trequarti di sinistra. L'olandese è apprezzato molto da Gasp e al momento si attende l'ok definitivo da parte degli agenti dopo i due incontri di ieri col ds D'Amico. Stavolta, però, non ci saranno telenovele: i giallorossi hanno posto una deadline virtuale a lunedì-martedì della prossima settimana. E c'è una novità sul prezzo di Summerville: nel contratto è presente una clausola rescissoria da 45 milioni di euro che scadrà tra 10 giorni. Il nodo rimane legato all'ingaggio. Diego Moreira continua a essere il pole per rinforzare la corsia di sinistra. L'esterno ha già dato il suo ok per il trasferimento alla Roma (2 milioni d'ingaggio) e allo Strasburgo è stata inviata una proposta da 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.
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