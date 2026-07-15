Senza nuovi acquisti a Trigoria, Gasperini punta almeno a ritrovare i giocatori con il contratto scaduto che stanno rinnovando in questi giorni. Il primo è stato Dybala, il secondo sarà Zeki Celik: secondo quanto raccontato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, è stato completato anche lo scambio dei documenti per il turco che ha quindi firmato. E si aggregherà al gruppo il 18 luglio dopo le ferie post-Mondiale. In giallorosso rimarranno anche Mancini e Cristante, per cui invece manca solamente la firma. Tutto fatto, a meno di clamorosi colpi di scena. Più complicato il punto di Lorenzo Pellegrini, per cui c'è ancora distanza: Gasperini sarebbe contento della sua permanenza, lui resterebbe volentieri alla Roma ma manca l'ok della proprietà.