Il futuro di Manu Koné alla Roma continua a essere in bilico e le voci aumentano con le dichiarazioni di Rio Ferdinand che ha parlato di un "accordo raggiunto con il Manchester United". Il centrocampista giallorosso piace a diversi club di Premier League e - come ribadito dallo stesso Gasperini - non sono ancora escluse cessioni "big" per risanare il bilancio.

L'impatto a bilancio e le cifre della possibile plusvalenza

Due anni fa, per portarea Trigoria, i giallorossi spesero poco meno di 19 milioni di euro. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, al 30 giugno 2026 il valore del centrocampista francese a bilancio è pari a. L’effetto positivo sul bilancio 2026/2027 in caso diaumenterebbe grazie ai costi che la Roma non dovrebbe più sostenere: loda 5,2 milioni e la quota di).

Immaginando una cessione da circa 50 milioni di euro, il club giallorosso realizzerebbe una plusvalenza pari a 39,2 milioni. Sommando a questa somma il risparmio sull'ingaggio lordo e sull'ammortamento di 3,8 milioni, l'impatto positivo complessivo sui conti della stagione 2026/2027 sarebbe di circa 48,2 milioni di euro.