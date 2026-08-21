Non sembra esserci proprio pace per Crysencio Summerville. L'ex obiettivo di mercato della Roma, che ha preferito trasferirsi all'Al Hilal, non ha iniziato con il piede giusto l'avventura in Arabia. Dopo l'errore da due passi all'esordio, ieri sera è arrivato il pallonetto spedito alto su calcio di rigore. Niente di grave per la squadra di Inzaghi che ha comunque conquistato altri tre punti. Ma sui social tanti tifosi giallorossi hanno deciso di condividere il proprio 'sfottò' nei confronti dell'ex West Ham. Tra questi anche il cantante Damiano David, noto e famoso supporter della Roma, che si è lasciato andare a un 'quanto ce dispiace'. Insomma, il popolo giallorosso anche alla luce di questi errori sembra aver digerito il 'rifiuto' dell'olandese. Pochi giorni fa il rocker aveva esultato così all'arrivo di Rodrigo Mora nella Capitale: "Mi metto a piangere".

Quanto ce dispiace — Damiano David (@daviddamiano99) August 20, 2026