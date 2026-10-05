Manca una settimana al big match tra Como e Roma, ma la sfida è già cominciata fuori dal campo. Nell’intervista rilasciata a Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato della squadra di Cesc Fabregas e della crescita avuta negli ultimi anni: "Chi segue il calcio apprezza l’evoluzione del Como. Non è solo figlia degli investimenti di una proprietà facoltosa, ma anche della qualità del gioco che esprime. È una miscela di componenti che fa sì che il Como sia accreditato tra le migliori squadre del campionato". Per Gasperini non ci sono dubbi, il Como è ormai tra le big della Serie A, anche se nella corsa allo Scudetto vede ancora una squadra davanti a tutte: "Scudetto? Non lo so, l’Inter è superiore a tutti. Però il Como sta sicuramente tra quelle che possono giocarsela". Nel corso dell’intervista non è mancata poi una domanda su Cesc Fabregas. Ospite a Il Festival dello Sport di Trento, il tecnico spagnolo aveva utilizzato il Subbuteo per mostrare la sua strategia per battere la Roma, soffermandosi in particolare sulla pressione uomo contro uomo portata dai giallorossi e sulla loro tendenza ad accorciare in avanti. Dopo aver visto il filmato, Gasperini ha risposto con una battuta: "Visto sul Subbuteo mi ha bloccato e ha vinto il Como. Speriamo domenica sia diverso", ha detto sorridendo l’allenatore giallorosso. Domenica andrà quindi in scena un nuovo capitolo di una rivalità nata nella passata stagione. Fabregas è uno degli allenatori più apprezzati del momento, ma il rapporto con alcuni colleghi non è sempre stato disteso e anche con Gasperini non sono mancati gli attriti. I due erano stati protagonisti di un diverbio al termine della sfida dello scorso campionato, nato dopo una mancata stretta di mano. Nel post partita Fabregas aveva accusato il collega: "Gasperini mi ha mancato di rispetto". Immediata e altrettanto dura la replica del tecnico della Roma: "Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina". Domenica ci sarà un altro confronto tra i due, questa volta con la consapevolezza che la sfida tra Roma e Como è ormai a tutti gli effetti un big match.