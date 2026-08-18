Oggi l'arrivo del portoghese, la rockstar apprezza l'acquisto
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Rodrigo Mora oggi è atteso nella Capitale: sbarco poi le visite mediche di rito per mettersi subito a disposizione di Gasperini. Un'operazione che ha fatto felice Damiano dei Maneskin che su X ha espresso tutta la sua gioia: "Mi metto a piangere". La rockstar non ha mai nascoso la sua fede giallorossa e spesso e volentieri è allo stadio a tifare la Roma. Tanti i commenti dei tifosi: "Ti aspettiamo all'Olimpico", scrive uno. Magari ci sarà per la prima contro la Fiorentina lunedì 24 per ammirare dal vivo Rodrigo Mora che esordirà con la maglia giallorossa.
Mi metto a piangere— Damiano David (@daviddamiano99) August 18, 2026
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