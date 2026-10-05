Endrick è uno dei nomi caldi in vista del mercato di gennaio della Roma. Dopo essere stato accostato a lungo al club giallorosso nel corso dell’estate, la pista potrebbe riaprirsi nelle prossime settimane. Il brasiliano aveva scelto con convinzione di rimanere al Real Madrid, ma al momento sarebbe tutt’altro che soddisfatto dello spazio trovato. Endrick è infatti l’ultimo attaccante nelle gerarchie di Mourinho, che fin qui gli ha concesso appena quattro minuti contro l’Elche. Secondo quanto riportato da TeamTalk, durante la sosta per le nazionali l’entourage del brasiliano avrebbe avuto un colloquio con la dirigenza dei Blancos, ribadendo il proprio malcontento per la situazione attuale. La posizione del Real Madrid, però, resta chiara: nessuna apertura a una cessione a titolo definitivo. Sul giocatore ci sarebbe l’interesse di diversi club di Premier League, tra cui Arsenal e Tottenham, che però non prenderebbero in considerazione un prestito, al momento l’unica strada percorribile. Per questo restano in prima fila Roma e Milan, con i rossoneri che avevano già provato a portarlo in Italia durante l’estate, come confermato anche da Pato nel corso di un’intervista rilasciata al Festival dello Sport. La telenovela Endrick dunque è tutt’altro che conclusa e la Serie A resta al momento una delle destinazioni più concrete e apprezzate per gennaio. D’Amico continua a lavorare alla pista, Gasperini spinge per averlo e nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi passi avanti.