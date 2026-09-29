Il riposo è finito. Ora si torna a correre. La Roma ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti a Trigoria, dopo quattro giorni di stop concessi da Gasp. Nel mirino c’è il Como, la prossima sfida di campionato, e il lavoro è ripartito per arrivare pronti al Sinigaglia. Il gruppo, però, è ancora lontano dall’essere al completo. Sono 12 i Nazionali assenti, impegnati con le rispettive selezioni. Gasp deve quindi lavorare con gli uomini a disposizione, aspettando il loro rientro. A Trigoria c’erano invece Cristante, Malen e Wesley. Gli occhi erano soprattutto su di loro, per capire le condizioni in vista del Como. Dalla seduta di oggi, però, non sono arrivate novità: tutti e tre hanno svolto lavoro differenziato. La road map è già stata definita. Prima il lavoro individuale, poi il ritorno in gruppo. L’obiettivo è arrivare al Como al meglio, senza forzare i tempi. Il percorso è iniziato.