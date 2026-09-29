Tanti i "romanisti" scesi in campo con le rispettive Nazionali in questa sosta, da Koné a Mancini. Ma all'appello mancano ancora gli argentini: Soulé, Castro e Balerdi. I tre giallorossi sono attesi dall'impegno amichevole contro la Bolivia, in programma mercoledì notte alle 2 ora italiana. In vista del match, però, Scaloni vuole fare alcuni cambiamenti importanti nella sua formazione. In attacco, davanti, ci saranno Lautaro Martinez e Julian Alvarez: niente maglia da titolare, dunque, per Castro. In difesa, la stessa sorte toccherebbe a Balerdi, che dovrebbe partire dalla panchina: al suo posto la coppia formata da Lisandro Martinez e Romero. Capitolo a parte per Soulé. L'esterno giallorosso, diventato padre da poche ore, ha stupito Scaloni in allenamento. Che ora potrebbe concedergli la chance di partire dal primo minuto: si gioca una maglia con Mastantuono, come riportato da ESPN.