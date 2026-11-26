Parigi bagnata, Parigi fortunata. E, per la Roma di Gian Piero Gasperini, Parigi illuminata dal talento puro di Matias Soulé. Nella notte del Parco dei Principi, culminata con un bel 2-2 contro i bi-campioni d'Europa in carica del Psg, l'argentino ha confermato di essere ormai il faro tecnico della squadra in questa parte di stagione. E Mati ha tagliato anche il traguardo della doppia cifra stagionale tra campionato e Champions League: 4 gol e 6 assist (10 partecipazioni dirette alle reti in 17 presenze complessive). Già al 5' Soulé ha confezionato gran parte del momentaneo vantaggio giallorosso: strappo a sinistra, difesa parigina mandata in tilt e palla bassa a rimorchio per l'inserimento perfetto di Hermoso, glaciale davanti a Safonov. E quando la partita si era messa in salita — dopo il pareggio di Zabarnyi e il rigore di Dembélé — è stato ancora Soulé a scardinare il fortino francese: al 74', su appoggio di Dybala, la sua conclusione in area ha impattato sul braccio di Vitinha, guadagnando il penalty poi trasformato da Malen per il 2-2 finale.

Una stagione da trascinatore assoluto: dribbling, strappi e duttilità

I numeri di questa annata raccontano un salto di qualità definitivo. Tra Serie A (3 gol e 3 assist in 12 gare) e Champions League (1 gol e 3 assist in 5 partite), Soulé abbina la giocata nello stretto a una continuità fisica e mentale che Gasperini premia partita dopo partita. Ai microfoni di Sky Sport, nel post-partita, lo stesso numero 18 argentino ha spiegato come si stia completando anche lontano dalla sua zolla preferita: "Lo sanno tutti, il mio posto è a destra, però oggi mi sono sentito molto bene a sinistra. Il mister a volte cambia e io non ho problemi a giocare in qualsiasi ruolo, lo posso fare tranquillamente". Sulla sua arma migliore, l'uno contro uno e il dribbling, Soulé ha aggiunto: "Quello che mi piace di più è provare a dribblare e a saltare l'uomo. Quindi è quello che provo a fare, penso che sia la cosa che mi piace di più e che riesco a fare meglio". Non è un caso che i voti dei quotidiani all'indomani del Parco dei Principi lo incoronino tra i migliori in campo. E che in tv persino Costacurta abbia scherzato sul suo momento d'oro: "Matias, tu la devi smettere di fare quei dribbling: non riesco a vedere la tv, si alzano tutti in piedi quando dribbli".

E in questo momento Soulé è più imprescindibile persino di Dybala

La notte di Parigi rischia di fotografare un passaggio di consegne nelle gerarchie offensive della Roma. Quando Gasperini ha deciso di ridisegnare la trequarti per reggere l'urto contro i bi-campioni d'Europa — scegliendo Pisilli al fianco dell'argentino e lasciando inizialmente fuori sia Malen sia Dybala — l'unico a cui l'allenatore non ha voluto rinunciare dal primo minuto è stato proprio Soulé. Se fino a qualche settimana fa il tema principale era come far convivere le due Joye o come gestire l'alternanza sullo stesso lato del campo, oggi il verdetto è chiaro: mentre Dybala sta ancora ritrovando il ritmo migliore e il primo gol stagionale, Soulé è diventato l'uomo attorno a cui ruota la manovra giallorossa. Il numero 18 in questo momento è colui che accende la luce quando la squadra deve risalire il campo e che decide le partite anche senza bisogno di finire sul tabellino dei marcatori. "Sono molto contento qui a Roma e stiamo facendo un bel percorso, che spero possa continuare". E oggi per peso specifico, strappi e continuità nell'arco dei 90', sembra persino più imprescindibile dello stesso Dybala. Anche se Gasp di questi discorsi non vuole sentirne parlare: "È un falso problema quello di poter giocare insieme. Dybala e Soulé, secondo me, si sposano benissimo", aveva dichiarato il tecnico alla vigilia di Parma-Roma. E non è un caso che, anche in assenza del numero 21 dal 1', prosegua l'adattamento di Mati a sinistra e che il rigore venga conquistato proprio dopo uno scambio tra i due argentini.