Un punto pesante. Per la classifica, ma anche per le casse del club. Il pareggio contro il Psg ha permesso alla Roma di aggiungere altri 700mila euro al proprio bottino europeo. E il conto continua a salire. Considerando anche la vittoria contro lo Slovan Bratislava e il precedente pari con il Fenerbahce, i giallorossi hanno già raggiunto quota 52,89 milioni di euro. Una bella cifra, destinata a salire.

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Il bottino può crescere ancora

La base da cui parte il bottino è quella garantita a tutte le partecipanti: 18,62 milioni di euro per l'accesso alla fase campionato. A questa somma si aggiunge il cosiddetto value pillar, che tiene conto del mercato televisivo e del peso storico dei club. Per lavale circa 30,49 milioni: 21,5 dalla componente europea e 8,99 da quella non europea. Poi ci sono i risultati sul campo. Ogni vittoria nella fase campionato porta 2,1 milioni di euro, mentre un pareggio ne vale 700mila. La squadra di Gasperini ha già conquistato un successo contro loBratislava e due pareggi, contro Fenerbahce e Psg. In totale fanno 3,5 milioni di premi. Sommando tutte le voci, si arriva così a circa 52,89 milioni. Nel calcolo è compreso anche il bonus minimo di 275mila euro legato al piazzamento nella classifica della fase campionato.E non è finita qui. Laha ancora altre partite da giocare (due in casa) e ogni risultato può fargli. Una vittoria vale 2,1 milioni, un pareggio, come detto, 700mila euro. Ma peserà anche la posizione finale nella classifica: più in alto arriveranno i giallorossi, maggiore sarà il premio. Ci sono poi i soldi legati ai passaggi del turno. La qualificazione agli spareggi garantisce un altro milione di euro, mentrediretto agli ottavi porta nelle casse del club 11 milioni. Traguardi che Gasperini vuole conquistare sul campo e che avrebbero un peso notevole anche a livello economico. Soprattutto, pensando al mercato di gennaio.