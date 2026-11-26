Donyell Malen non si ferma. Neanche da subentrato, neanche in Champions League, neanche al Parco dei Principi contro i bi-campioni d'Europa in carica contro il Psg. Il rigore trasformato con freddezza al 74' per il definitivo 2-2 non ha soltanto regalato alla Roma un punto pesantissimo (e ricchissimo): ha anche proiettato Bobby a ridosso di un primato storico nella storia giallorossa nella massima competizione europea. Con la rete di Parigi l'attaccante olandese è salito a 7 partecipazioni al gol in questa edizione di Champions, frutto di 5 reti e 2 assist. Un bottino già di altissimo profilo in cinque gare, che lo porta a un solo passo dalla seconda miglior stagione europea di Edin Džeko con la maglia della Roma — le 8 partecipazioni del 2018/19 (5 gol e 3 assist) — e ormai a vista d'occhio dal primato assoluto del centravanti bosniaco. Davanti a tutti, infatti, resta proprio Džeko con le 10 partecipazioni al gol (8 reti e 2 assist) messe a referto nel 2017/18, l'annata indimenticabile culminata nella storica semifinale contro il Liverpool. Per Malen il conto è presto fatto: mancano 3 partecipazioni per eguagliare il record del 2017/18 e 4 per superarlo e prendersi la vetta solitaria. Un dato che si aggiunge ad altri numeri da top assoluto di Bobby: 5 gol in 5 gare di Champions, 12 in 11 in Serie A. A cui vanno aggiunti i 5 assist complessivi. Il che, considerato lo score dal suo arrivo a Roma lo scorso gennaio, porta il bottino in giallorosso a 32 reti e 8 assist in appena 36 gare.