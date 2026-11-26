Sui parastinchi di Mario Hermoso, per qualche tempo, ci sono stati dei nomi. Erano quelli dei suoi nonni. Li ha voluti scrivere dopo la loro morte, per portarli sempre in campo con sé. Il nonno lo sognava con la maglia del Real. Quella per cui tifava da bambino. Quella che un giorno doveva essere sua. Quel sogno si avverò nel 2012: Mou lo fece esordire a 17 anni, in amichevole, al Trofeo Bernabeu. Finì 8-0. Fu la sua unica presenza in maglia blancos. Poi la strada cambiò. Prima l’altra sponda di Madrid, l’Atletico, dove Hermoso è diventato grande. Oggi Roma. Dove un sogno antico ne ha lasciato posto a un altro: quello dei tifosi giallorossi. A Parigi, contro il Psg, è stato ancora l’uomo in più di Gasp. Ha segnato, ha attaccato, ha difeso, ha spento ogni linea di passaggio dei francesi. Non è il caso di ripetere che lo fa spesso. Basta guardarlo. "Mi ha fatto tornare la voglia di allenarmi", disse nel 2025, prima della partita contro il Celtic. Parole rivolte a Gasp, il vero artefice di una rinascita bellissima. E mai come oggi così attuale.

Quando manca lui la Roma soffre: Gasp lo ha capito, Hermoso è diventato insostituibile. Ora il rinnovo

Perché oggi Hermoso è l’uomo in più di Gasp. Il tecnico non ci rinuncia mai. E ogni volta che l’ha fatto, se n’è pentito. Non lo ha mai ammesso, ma i numeri parlano. Due volte lo spagnolo è uscito dal campo in Champions: Real e United. I risultati finali? Meglio non aggiungere altro. Ieri è rimasto in campo per tutta la partita. E la differenza si è vista. Mario porta una leadership che altri non hanno: legge ogni momento della gara alla perfezione. L’attacco del PSG non lo ha mai messo in difficoltà. Anzi. È stato lui a far paura alla difesa avversaria. La tenacia con cui ha riconquistato palla e si è inserito nel primo gol vale il prezzo del biglietto. Certo, qualche difetto in fase offensiva c’è: poteva trasformare in rete altre due occasioni. Ma non è il suo compito. Il suo compito è tenere alta la testa di questa Roma, soprattutto nei momenti più complicati. E a Parigi lo ha fatto. E poi è un tuttofare: gioca in difesa, in attacco, imposta l'azione. E' talmente bravo su tutti i fronti, che Gasp lo ha schierato anche centrocampista. Certo, era un'amichevole. Ma questo è solo l'ennesima dimostrazione della polivalenza di Mario. E il segreto non è un segreto: ha il volto dello spagnolo. Mario fa volare questa Roma. E il segreto non è un segreto: ha il volto dello spagnolo. Mario fa volare questa Roma. Il rinnovo, ormai, è una pura formalità. Per un giocatore innamorato della città e della squadra. E per i tifosi, non c’è notizia più bella.