Il miglior dribblatore della Serie A ha fatto il giocoliere anche a Parigi. Matias Soulé sta vivendo un periodo d’oro: segna, fa assist e alza il livello tecnico della Roma. In pochi mesi ha regalato ai tifosi una versione di sé mai vista prima. Contro il PSG ha giocato a tutto campo. Non lo prendeva nessuno. In Serie A nessuno dribbla come lui, e in Champions lo ha dimostrato. Tanto da far nascere un simpatico siparietto con Costacurta. "Matias, tu la devi smettere di fare quei dribbling", gli ha detto scherzando l’ex Milan a Sky. Il motivo? Ogni volta che dribbla, tutti si alzano in piedi. "Non riesco a vedere la tv, si alzano tutti quando dribbli". Matias sorride, consapevole di essere un diamante lucente di questa Roma. Una Roma, e non solo, accecata dal suo talento.