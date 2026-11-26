Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesco Balzani (Tele Radio Stereo - 92,7): "Quest'anno bisognava prendere la consapevolezza di essere entrati in una nuova dimensione e la Roma ci è entrata, lo ha dimostrato e soprattutto grazie a Gasperini. Adesso Gasperini non si nasconde più, lui né i giocatori. A molti rodeva per non aver vinto a Parigi contro il Psg. Lo scatto è stato fatto. La patente per diventare i più forti in Italia però te la devono dare i Friedkin, finalmente domani dovrebbe arrivare Ryan e si spera possa accadere qualcosa. Perché il mercato invernale sarà fondamentale. A livello anche qualitativo questa squadra è molto forte, e lo ha detto anche Luis Enrique che ora è tra i tre allenatori più forti del mondo. Il passo in più lo hai fatto. Sicuramente con partite del genere ti candidi a diventare la più forte in Italia. Già con l'Inter avevi questo atteggiamento, ma mancava quel pezzettino. Oggi la Roma vincerebbe quella partita con l'Inter. Gasperini ha capito che si può vincere, ha la piena gestione di questa squadra. Soulé penso che non credesse tanto nel fatto di poter cambiare, ora è riuscito ad andare oltre ed è decisivo anche nelle partite pesanti".

Antonio Felici (Tele Radio Stereo - 92,7): "Dentro Psg-Roma ci sono davvero tante cose. Non soltanto il classico gioco in attacco delle squadre di Gasperini, ma anche una buona capacità difensiva e una buona prestazione del centrocampo, oltre al grande sacrificio degli attaccanti. Il timore era replicare le prestazioni contro Real Madrid e Manchester United, in cui non hai raccolto niente. Stavolta è andata in modo totalmente diverso, la squadra non ha avuto alcun cedimento fisico o mentale. Tatticamente il Psg è stato messo molto in difficoltà, il pressing altissimo della Roma ha ostacolato la prima costruzione di gioco del Psg. Ieri sera vedendo la formazione iniziale siamo rimasti tutti stupiti, ma ha avuto ragione Gasp. Se le cose fossero andate male lo avrebbero massacrato, ma avendo due-tre cambi buoni ha cucinato un piatto straordinario. La possibilità di mettere uno come Malen davanti nel finale ha permesso alla Roma di essere pericolosa fino al 92'-93'. Solo gli ultimi 2' la Roma si è messa dietro la linea della palla. Se all'allenatore dai qualche giocatore in più, è forte forte. Soulé sta giocando una partita più bella dell'altra".

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Tutte la mentalità della squadra ci ha resi orgogliosi oltre al risultato. Ora hai cinque punti in classifica, e se ne fai altri 5 stai abbastanza tranquillo. Wesley che ha detto a Endrick di venire alla Roma? Lui può anche convincersi, ma poi ci vogliono i soldini. Serve un’offerta importante, e c’è tanta concorrenza. La Roma sessanta milioni in questo momento non può spenderli, ma se la porticina si apre… Endrick risolverebbe tutti i problemi, perchè Gasp sta cercando anche un esterno d’attacco che può fare anche il quinto di centrocampo: se riuscissi a prendere tutti e due, secondo Gasperini avresti svoltato…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “La prestazione splendida della Roma è certificata dalle parole di Luis Enrique a fine partita. Hermoso il migliore in campo. In questo momento Soulé è più imprescindibile di Dybala”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Mi ha sorpreso molto la lettura delle formazioni ieri sera. Eppure, anche senza tutti i titolari in campo, è stata una squadra coraggiosa, fedele alle idee del suo tecnico. Tutto questo in casa dei campioni d’Europa, della squadra più forte al mondo”.

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “All’inizio qualcuno aveva interpretato le scelte di formazione quasi come un disinteresse verso la Champions, in realtà erano mosse ponderate. Gasperini aveva un piano gara chiarissimo in testa: impostare una partita di applicazione e fisicità massima per poi inserire la qualità intorno al 60′-65′ con i vari Malen, Dybala e Cristante. L’azione del rigore nasce proprio dal nuovo tridente in un tre contro tre. Quando leggi la formazione resti spiazzato, poi guardi la partita e capisci che aveva già visto tutto prima”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Era la volta buona che potevi battere grande squadra, ma non ho avuto questa certezza durante la partita. In un certo momento mi sembrava ci fossero le possibilità perché non mi sembrava il miglior PSG, ma il risultato alla fine è accettabile, ci sta. La Roma ha fatto la sua partita, ha cercato di essere propositiva, di prenderli alti e di trovare soluzioni in avanti. E le ha trovate in Hermoso, che poteva addirittura fare tripletta. Le fasce non sono state presidiate, i terzini sono nettamente inferiori rispetto ad Hakimi, che non mi ricordavo fosse così forte. Questo Soulè comincia a sembrarmi un giocatore di livello buono, può essere un protagonista, con o senza Dybala…”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): “La Roma ieri ha fatto una grande partita, e ha dimostrato che quando sei bravo a giocare in un certo modo, e anche se affronti la più forte d’Europa la puoi mettere in difficoltà. La scelta di Castro? Malen non può giocare 60 partite di seguito. La Roma ha giocato una partita di grande personalità, poteva vincerla ma il risultato è giusto ed è un risultato merito dell’allenatore. Il modo di giocare porta risultati…Cristante? Forse è una garanzia per voi e non per Gasperini. De Roon mi sembra che ha giocato sempre…La scelta di far giocare lui e non Cristante è stata una scelta tecnica, non capisco perchè pensare che Cristante sia indispensabile…”